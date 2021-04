Près de Lyon : La future Cité internationale des arts du cirque s’installera à Vénissieux

Dans un communiqué, la Métropole de Lyon a annoncé le 6 avril que la Cité internationale des arts du cirque va s’implanter à Vénissieux.

Vénissieux a été choisie pour accueillir la Cité internationale des Arts du Cirque, rapporte la Métropole de Lyon. Imaginé dans un premier temps à Saint-Genis-Laval, c’est finalement le site du Puisoz, au cœur du projet Grand Parilly, qui a été sélectionné le 2 avril.

Ce projet, porté par l’école du Cirque de Lyon et la compagnie MPTA et évoqué depuis plusieurs années, à vocation à devenir un lieu de la création circassienne "unique à l’échelle nationale, européenne et internationale" selon un communiqué.

Le but est de rassembler les espaces et activités de l’ensemble de la filière du cirque et de devenir un pôle de ressource pour les acteurs du territoire engagés dans le développement de la discipline et sa transmission.

Une très bonne nouvelle pour l’attractivité du projet Grand Parilly. Pour la maire de Vénissieux, Michèle Picard, "Grâce à ce projet, le Grand Parilly deviendra, au-delà d’un quartier où il fait bon vivre et travailler, un lieu de référence pour la pratique du cirque, en France et à l’international".