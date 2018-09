La marche pour le climat à Lyon reçue par David Kimelfeld

Selon nos informations, les organisateurs de la Marche pour le climat à Lyon seront reçus par David Kimelfeld.

Ils ne veulent pas s’arreter au simple siège de l’hôtel de Ville de Lyon. Les organisateurs de la Marche pour le climat, qui a eu lieu samedi dernier, seront reçus par le président de la Métropole de Lyon ce vendredi 14 septembre. David Kimelfeld avait déjà manifesté un vif intérêt pour la question climatique. Cet été, il avait rappelé à plusieurs reprises que durant les futurs épisodes de canicule, la température à Lyon pourrait atteindre les niveaux de Madrid, voire Alger.

Une délégation de la marche pour le climat échangera avec lui autour de la question de l’abandon des investissements fossiles par la Métropole de Lyon. Mais certains membres aimeraient aller plus loin et aborder avec David Kimelfeld la question du Plan climat de la Métropole et du Plan oxygène, et notamment la création de zones à faible émission interdites aux véhicules polluants. Ce dossier est pour l’instant « en cours d’étude », selon une source à la Métropole, avec en ligne de mire les élections municipales et métropolitaines de 2020. David Kimelfeld ou Gérard Collomb prendront-ils le risque politique d’interdire les véhicules polluants ? A moins qu’en 2020, le risque politique à Lyon soit celui de l’inaction climatique.