La marche des fiertés LGBTI prévue le 12 juin à Lyon

La marche des Fiertés à Lyon se tiendra place Bellecour le samedi 12 juin, à l'appel du Collectif fiertés en lutte.

Après une édition 2020 en octobre, statique et en comité restreint, la marche des Fiertés 2021 à Lyon aura le droit à ses chars, ses cortèges et sa manifestation. Organisée pour célébrer les luttes et les droits des personnes LGBTI, elle aura lieu le 12 juin place Bellecour à partir de 12 heures. La marche partira de la place et rejoindra le pont Morand, puis la Guillotière avant de revenir place Bellecour.

Le Village, habituellement composé de stands d'associations, ne pourra pas se tenir cette année. Des discours sont prévus avant le départ du cortège. L'accessibilité pour les personnes sourdes et malentendantes et pour les personnes en fauteuil est prévue pour les discours et le départ en manifestation.

Lire aussi : Gay Pride 2020 à Lyon : Sans fête et avec de la frustration