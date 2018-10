La maison Paillasson (Saint-Fons) fermera bientôt ses portes

Après 45 ans de travail au service de la pâtisserie lyonnaise, la maison Paillasson, située à Saint-Fons fermera ses portes le 14 octobre prochain.

Il est un temps pour tout. Pour Gabriel Paillasson, maître artisan pâtissier-glacier-chocolatier, il est bientôt l’heure de la retraite. 45 ans de service dans la commune de Saint-Fons s’apprêtent à prendre fin. La fermeture est prévue pour le 14 octobre prochain.

Les stars de la gastronomie sont légion à Lyon, pourtant Gabriel Paillasson n’a pas à rougir de ses camarades et homologues. A 14 ans, il fait ses débuts comme apprenti chez Henri Humbert, et obtient son CAP pâtissier-glacier-chocolatier. Il poursuit son parcours dans plusieurs maisons lyonnaises comme Barbet Lyon, Trolliet péché mignon Lyon ou Brochon Ecully-Rhône avant d’acquérir sa propre pâtisserie en 1973. La maison Paillasson est née, à Saint-Fons. Son implantation en périphérie de Lyon marque le début d’une prestigieuse histoire, marquée de nombreuses récompenses dont le très convoité double titre de meilleur ouvrier de France pâtissier et glacier. Il devient maître artisan pâtissier-glacier-chocolatier et forme de nombreux apprentis avant que son nom n’entre au Larousse de la gastronomie en 2007. Il fonde la Coupe du Monde de pâtisserie, concours renommé, qui fêtera ses 30 trente ans en janvier 2019 à Lyon.

