La Fnac ouvre bientôt ses portes à Saint-Genis-Laval

Les recrutements ont été lancés, les travaux s’achèvent : la Fnac de Saint-Genis-Laval dans la métropole de Lyon va bientôt ouvrir ses portes.

Bientôt une sixième Fnac dans la métropole de Lyon ! Il y a les grands magasins de Bellecour et de Part-Dieu, mais aussi, les surfaces plus réduites de la gare de la Part-Dieu et les deux de l'aéroport Saint-Exupéry. Le sixième magasin ouvrira au début du printemps dans le centre commercial Saint-Genis 2 de Saint-Genis-Laval. Les recrutements ont été lancés fin février, et les travaux s'achèvent actuellement. Contrairement aux premières informations qui avaient fuité dans certains journaux, ce magasin ne remplacera pas le Decitre qui a fermé en septembre 2017, mais c'est un autre espace qui sera occupé. 1 100 m² devrait être dédié à la vente de produits culturels. On reste donc loin des 4 500 m² sur deux étages de la Fnac Bellecour, ou des 2 300 m² de la Part-Dieu, sans être une boutique aussi petite que celles des gares et aéroports. On devrait donc être dans l'esprit de la Fnac de Saint-Etienne Monthieu qui mise sur les incontournables en magasin pour la vente directe et le web pour les produits moins courants.