La Fête du Lac de Monteynard de retour ce week-end

Pour célébrer la naissance du lac de Monteynard en 1962, le Syndicat du Lac de Monteynard et EDF Hydro Alpes proposent aux Isérois le 27 juillet 2024 un programme complet d’animations et de festivités variées.

Le Lac de Monteynard (Isère) a vu le jour en 1962, grâce à la construction du barrage de Monteynard-Avignonet. Le Syndicat intercommunal à Vocations Multiples (SIVOM) de Monteynard et EDF organise le 27 juillet, de 10h à minuit, la Fête du Lac de Monteynard. De multiples animations gratuites sont proposées au bord de l’eau pour toute la famille : activités nautiques, marché de créateurs avec des producteurs locaux, food-trucks, concerts et feu d’artifice.

De nombreuses activités pour petits et grands

Sur la place de Treffort, du baby ski nautique sera proposé dès 9h avec un mur d’escalade, un château gonflable et une balade à poney pour les plus petits. Une mini-ferme et un stand de maquillages seront proposés sur la plage de Savel.

Pour finir la journée en beauté, deux concerts auront lieu sur la base nautique de Treffort dès 20h et un feu d’artifice sera tiré à 22h30. Que ce soit en famille, entre amis ou en solo, chacun trouvera de quoi s'amuser et profiter de sa journée au bord de ce lac alpin.

Pour plus d'informations : www.trieves-vercors.fr