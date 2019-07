La com du “Fabriqué à Lyon” faite avec des sacs .. fabriqués au Pakistan

Pour mettre en avant les produits locaux, la ville a lancé son label “ Fabriqué à Lyon - Made in Lyon”. Des sacs ont été produits pour assurer la communication du projet. Des objets fabriqués bien loin du Rhône.

En début de semaine, la ville de Lyon a présenté son label “Fabriqué à Lyon - Made in Lyon” pour mettre en lumière le savoir-faire lyonnais, à la fois pour les touristes et pour les habitants de l'agglomération. L'objectif affiché est de repérer les produits fabriqués localement pour éviter le “Made in China”. “Nous cherchons à faire profiter des flux de touristes qui viennent chaque année à Lyon aux artisans, créateurs et commerçants. L’exemple le plus proche est la venue de 20 000 Américains dans le cadre de la coupe du monde féminine de football”, a notamment expliqué Fouziya Bouzerda, adjointe au maire déléguée au commerce.

Pour parfaire sa communication, la municipalité a fabriqué des tote-bags marqués du sceau de ce nouveau label. Des sacs fabriqués … au Pakistan. “Chez les futurs actifs, une grande majorité veut dire stop à la consommation à outrance. Le fait de proposer un produit où il y a toute une éthique derrière sera certainement bien perçu”, assurait Johanna Benedetti, présidente de l’association de commerçants Carré Romarin, ce lundi lors de la présentation du label. Pas sûr alors que ces consommateurs se ruent vers les objets de promotion de la ville de Lyon.