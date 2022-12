La chanteuse belge Angèle attendue à Lyon pour Woodstower en 2023

Le festival Woodstower reviendra dans la Métropole de Lyon du 23 au 27 août. La billetterie est d'ores et déjà ouverte pour cette édition qui accueillera la chanteuse belge Angèle.

Pour l’heure, la neige recouvre encore les rues de Lyon et l'hiver s’installe tout juste dans la Métropole de Lyon, mais l’été se dessine déjà au loin. Après avoir annoncé la semaine dernière son retour pour une nouvelle édition, du 23 au 27 août au Grand Parc de Miribel Jonage, le festival Woodstower qui fait la part belle aux artistes des scènes du rap, de la pop ou encore de l’électro vient de dévoiler ses premières têtes d’affiche.

Parmi elles on retrouve l’une des stars de la musique pop avec la chanteuse belge Angèle. Les festivaliers pourront également assister aux concerts de Biga*Ranx, Joachim Pastor, Julien Granel et Kalika. Les billets sont d’ores et déjà disponibles à l’achat pour cette édition 2023.