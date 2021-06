La chaîne Five Guys ouvre son premier restaurant à Lyon le 21 juin

Après des années d'hésitation, le restaurant de burgers Five Guys va finalement ouvrir sa première enseigne à Lyon le 21 juin. Le restaurant sera situé dans le 2e arrondissement.

Cela ressemblait à un serpent de mer. Depuis des années, l'enseigne américaine Five Guys réfléchissait à ouvrir un restaurant à Lyon. Alors que les amateurs de burgers, la spécialité de Five Guys, n'y croyaient plus, ce mastodonte du marché du fast-food a annoncé, sur sa page Facebook, l'ouverture de son premier restaurant dans la capitale des Gaules pour le 21 juin. L'établissement sera situé au 63 rue de la République dans le 2e arrondissement de Lyon, nous a indiqué le service communication de Five Guys.

À la fin de l'année 2018, un projet d'ouverture avait été proche de se conclure autour de la place Bellecour. Mais l'installation de Five Guys avait finalement buté sur plusieurs obstacles. "L'enseigne préférée de Barack Obama, qui devait s'établir à proximité de la place Bellecour, rue de la république, près du Pathé, aurait rencontré quelques contre-temps techniques avec les locaux ciblés. Ces derniers ne présentaient pas (pour le moment) les moyens de satisfaire aux exigences pour y installer ses cuisines", écrivait Lyon Capitale en février 2019.

"On vous avait bien dit qu’on ne vous oubliait pas", a commenté avec humour l'enseigne Five Guys à propos de ce délai. Mieux vaut tard que jamais.