Une conférence organisée à l'ENS Lyon a été interrompue après des faits de violences physiques et verbales mardi 15 avril, selon le syndicat.

L'École normale supérieure (ENS) de Lyon accueillait, mardi 15 avril, une conférence sur l'"Histoire de la Palestine et du projet sioniste du XIXe siècle à nos jours". Une conférence qui, selon la CGT FERC Sup ENS Lyon, a très vite dérapé. Dans un communiqué, le syndicat explique qu'un "commando de plusieurs personnes, dont certaines portaient un masque" se serait installé dans la salle avant d'interrompre le discours.

"S'en est suivie une scène de fureur inouïe dans la salle", explique-t-il, évoquant des violences physiques, des menaces proférées à l'encontre des personnes présentes et des propos "racistes et homophones". Le syndicat écrit : "On reconnaîtra là les méthodes bien rodées d'un mouvement d'extrême-droite, violent et usant d’intimidations verbales et physiques pour empêcher le débat démocratique".

"Les responsables doivent être poursuivis en justice"

La CGT partage son "indignation" et espère également que la direction de l'école condamnera "ces agissements indignes avec la plus grande fermeté" et demande à ce que "l’École porte plainte contre ce groupuscule violent et haineux". Une assemblée générale sera organisée prochainement par le syndicat "suite à cet assaut".

Sur son compte X, le député LFI du Rhône Abdelkader Lahmar a lui aussi réagi : "Les responsables doivent être poursuivis en justice. Hier, les commandos d'extrême droite effaçaient les juifs d'Europe. Aujourd'hui, ils censurent l'Histoire du sionisme en croyant rattraper leur crime. Et toujours la même méthode : brutalisation, intimidation, lâcheté".