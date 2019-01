L'université Lyon 2 refuse que les étudiants étrangers payent plus cher

La faculté a fait savoir qu'elle s'était prononcée contre l'augmentation des droits d'inscription pour les étudiants étrangers vivant en dehors de l'Union européenne.

L'université Lyon II a décidé d'aller contre la réforme voulue par le gouvernement sur l'augmentation des droits d'inscription des étudiants vivant en dehors de l'Union européenne. Dans un communiqué publié sur son site internet, l'université a fait savoir que “la commission recherche, le comité technique, le conseil académique et le conseil d'administration de l'Université Lumière Lyon 2 se sont clairement prononcés en décembre dernier contre l'augmentation des droits d'inscription pour les étudiants étrangers extracommunautaires.” Dans les faits, l'application de la mesure gouvernementale faisait passer les frais des étudiants étrangers de 170€ à 2 770 € en licence et de 243€ et 380€ en master et en doctorat à 3 770 €.

“Cette mesure, inscrite dans une stratégie intitulée paradoxalement « Bienvenue en France », remet en cause le principe d'une université française ouverte à tou.tes ainsi que la stratégie internationale de la France en matière d'accueil des étudiants étrangers, de développement de la Francophonie et d'attractivité de la recherche française”, a taclé la faculté.

“Si l'amélioration de l'accueil des étudiants étrangers est évidemment une nécessité, l'augmentation des droits d'inscription ne paraît ni pertinente ni juste, car elle concerne des étudiants parmi les plus fragiles et bat en brèche le principe d'égalité de traitement entre usagers du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche”, a-t-elle par ailleurs jugé.

Selon l'université Lyon 2 cette augmentation va obliger “de nombreux étudiants à renoncer à leurs projets de formation en France. Cette éviction concernera en premier lieu les régions du monde les plus pauvres et, plus généralement, les étudiants les moins fortunés.”