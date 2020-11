L'Opac du Rhône ne demandera pas les loyers de novembre aux commerces

Couvre-feu rue de la République à Lyon / (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

L'Opac du Rhône renonce à demander les loyers du mois de novembre aux commerçants.

Afin d'aider les commerces à s'en sortir dans cette période sombre, l'Opac du Rhône ne réclamera pas les loyers du mois de novembre aux commerces qui louent ses biens. Une quarantaine de magasins sont considérés comme non essentiels et ne peuvent donc pas ouvrir leurs portes, et ce, au moins jusqu'au 1er décembre prochain.