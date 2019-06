L'OL et l'ASVEL signe un partenariat à l'Astroballe

Après plusieurs mois de discussions, l'OL et l'ASVEL représentés par Jean-Michel Aulas et Tony Parker ont signé ce matin un partenariat.

Tony Parker et Jean-Michel Aulas étaient réunis à Lyon ce samedi pour parler mariage. Depuis les premières annonces début mai, les liens entre les deux grands du football et du basket lyonnais n’ont jamais été aussi forts. Ce samedi matin, l'OL et l'ASVEL ont décidé d'officialiser leur union sur le parquet de l’Astroballe.

L'OL entre au capital de l'ASVEL

Les discussions engagées depuis le 22 mars ont finalement débouché sur un partenariat entre l’OL et les équipes masculine et féminine de l’ASVEL. L’OL Groupe fait son entrée au capital de l’ASVEL pour 3,7 millions d’euros. Un "accord stratégique" a également été signé d’après le communiqué de presse : Tony Parker assurera la promotion de l’OL à l’étranger grâce à sa notoriété, notamment aux États-Unis et en Chine où l’OL Groupe souhaite consolider son développement. Des "synergies" sont aussi au programme entre les deux groupes, concernant leurs activités commerciales.

Villeurbanne, symbole de cette union

Pour marquer ce rapprochement d’une pierre blanche et "faire perdurer l’ancrage historique" de l’ASVEL, Villeurbanne a été choisi comme lieu emblématique. Les matches de l’ASVEL se joueront donc exclusivement à l’Astroballe en attendant l’ouverture de l’aréna d’OL Groupe. Cette nouvelle salle multifonction de 15 000 places devrait ouvrira ses portes en 2021-2022 et est également l'un des enjeux du rapprochement des deux clubs en prévision de l'Euroligue (lire ici). Ensuite, les matchs de championnat Jeep Elite se disputeront toujours à l’Astroballe. Quant aux matchs d’Euroligue, l’ASVEL les disputera tantôt à l’Astroballe, tantôt dans l’aréna d’OL Groupe.