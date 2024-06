Une manifestation est organisée ce dimanche 16 juin à 14h30 au départ de la place Jean Macé de Lyon.

"Après le choc des européennes les exigences sociales doivent être entendues !" Alors qu'au niveau national plusieurs syndicats avaient appelé à manifester ce weekend partout en France, une semaine après le score historique du Rassemblement national aux élections européennes, l'intersyndicale du Rhône a lancé un appel à manifestation pour ce dimanche 16 juin. Les manifestants ont rendez-vous à 14h30 sur la place Jean Macé.

"Le président de la République prend une lourde responsabilité"

"L’abstention et l’extrême droite ont atteint un record lors des élections européennes de ce 9 juin" débute l'intersyndicale dans son communiqué de presse. "Les organisations syndicales alertent depuis des années sur la crise sociale et démocratique qui traverse notre pays. En décidant de dissoudre l’Assemblée nationale, et d’organiser des élections législatives en trois semaines, après les premiers départs en vacances et à la veille des Jeux Olympiques, le président de la République prend une lourde responsabilité" estiment les syndicats.

Emmanuel Macron a annoncé dimanche soir, quelques heures après la fin du scrutin européen, la dissolution de l'Assemblée Nationale. Des élections législatives anticipées auront ainsi lieu les 30 juin et 7 juillet prochains. "Il faut un sursaut démocratique et social. A défaut, l’extrême droite arrivera au pouvoir" poursuit l'intersyndicale.

Plusieurs manifestations à Lyon depuis dimanche

"Dans l’immédiat, nous appelons le président de la République à la cohérence. L’Assemblée nationale est dissoute, les réformes doivent donc être interrompues étant donné qu’il n’y a plus aucun contrôle démocratique. Le gouvernement doit en particulier immédiatement renoncer à sa réforme de l'assurance chômage" conclut le communiqué.

Depuis dimanche, plusieurs manifestations ont eu lieu à Lyon pour dénoncer la montée de l'extrême droite en France. Mercredi soir, 4500 personnes étaient réunies dans le centre ville de Lyon.

