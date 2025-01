L'Asvel battue à Dijon, deux jours après son exploit en Euroligue

Pierric Poupet, entraineur de l’Asvel. (Photo by Stefanos Kyriazis / LiveMedia / DPPI via AFP)

L'Asvel retrouvait ce dimanche le championnat de France, deux jours à peine après sa victoire en Euroligue à Istanbul. Les Villeurbannais ont été battus 92-71 par Dijon.

L'Asvel n'a pas réussi à enchainer. Moins de 48h après son exploit en Euroligue sur le parquet de l'Anadolou Efes Istanbul, les Villeurbannais se sont inclinés 92-71 à Dijon. Toujours privés de Lauvergne, Kahudi ou encore Ndiaye, les Rhodaniens ont rapidement subit à la loi des Dijonnais, devant à la pause 45-36.

Malgré un léger sursaut au retour des vestiaires, les Bourguignons se sont montrés plus précis et bien plus énergiques pour finalement s'imposer logiquement.

L'Asvel va devoir se remettre la tête à l'endroit car elle accueillera dès mardi soir le Partizan Belgrade en Euroligue avant de recevoir l'Alba Berlin jeudi et Gravelines-Dunkerque dimanche soir en championnat.