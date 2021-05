L'association #OnRemplitLeFrigo débarque à Lyon pour aider les étudiants

L’association On Remplit le Frigo organise sa première distribution alimentaire à Lyon le 11 mai 2021.

Une distribution alimentaire et de produits d'hygiène est prévue le mercredi 12 mai par l'association parisienne #OnRemplitLeFrigo. Elle se déroulera à l'université Lyon 2.

Plusieurs centaines de cabas de produits de première nécessité sont prévus par l'association #OnRemplitLeFrigo pour leur première distribution à Lyon. L'action aura lieu le mercredi 12 mai à l'université Lyon 2, au 5 rue Chevreuil. Destinés aux étudiants, les paniers comportent 12 à 15 kilos de denrées alimentaires et produits d'hygiène.

"Actuellement nous avons seulement 100 inscrits mais nous pouvons distribuer jusqu'à 500 cabas", annonce Brunella Emmanuelli, une des fondatrices de l'association. Un formulaire d'inscription permet aux étudiants de se signaler pour pouvoir bénéficier d'un panier. "On aimerait pérenniser notre action et on a pour objectif de refaire un distribution sur Lyon", poursuit Brunella. Une initiative qui s'ajoute aux nombreuses autres qui ont émergé à Lyon depuis le début d'année pour lutter contre la précarité des étudiants.

"On a reçu beaucoup de dons en provenance de Lyon et aussi beaucoup de demandes d'étudiants lyonnais", explique Brunella Emmanuelli, l'une des fondatrices de #OnRemplitLeFrigo.

Lancée il y a trois mois, l'association parisienne a lancé une cagnotte pour aider les étudiants et a réuni 62 000 euros."On a reçu beaucoup de dons en provenance de Lyon et aussi beaucoup de demandes d'étudiants lyonnais", explique Brunella. L'association a donc choisi d'étendre son action en dehors de Paris, avec des distributions prévues à Lyon mais aussi à Marseille.

