L'alcool interdit tout l'été dans les gorges de l'Ardèche

Pour éviter les incidents sur les aires de bivouacs des gorges de l'Ardèche, la préfecture a décidé d'interdire l'alcool du 1er mai au 30 septembre.

Dans un communiqué, François Souliman, le préfet de l'Ardèche, a indiqué avoir pris la décision d'interdire temporairement la consommation de boissons alcoolisées dans les gorges de l'Ardèche jusqu’au 30 septembre. Une décision prise pour “mettre fin aux nombreux accidents dus à l’ivresse sur les bivouacs de Gaud et de Gournier pendant la période estivale”, assure le préfet.

De ce fait, depuis le 1er mai et jusqu'au 30 septembre, la distribution à titre gratuit de boissons alcoolisées des groupes 3,4 et 5 dans les bivouacs de Gaud et de Gournier situés le long de la rivière Ardèche, sur le territoire de la commune de Saint-Remèze, est interdite et il est aussi interdit aux randonneurs et aux utilisateurs d’embarcations de détenir des boissons alcoolisées pour les consommer sur les bivouacs.

La préfecture a précisé que “des contrôles seront effectués régulièrement et que le non-respect de cette interdiction fera l’objet de sanctions”. Durant la période la plus fréquentée de l'été, les bivouacs peuvent accueillir plusieurs centaines de vacanciers. Chaque année, 180 000 personnes font la descente des gorges qui attirent en tout 1,5 million de visiteurs.