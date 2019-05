L'A47 très perturbée pendant un mois entre Lyon et Saint-Étienne

Des travaux sur le pont de Givors vont très fortement perturber la circulation entre Lyon et Saint-Étienne du 30 mai au 1er juillet.

Des travaux vont avoir lieu sur le pont de Givors sur l'A47 du 30 mai au 30 septembre. Le pont sera entièrement coupé à la circulation du jeudi 30 mai à 20 h00, au dimanche 2 juin à 12 h00. Pendant cette période, les usagers devront emprunter l’itinéraire de déviation par l’A450 et la RD342. Puis u lundi 3 juin au lundi 1er juillet, la circulation sera maintenue à 2 voies (de largeurs réduites) dans chaque sens de circulation en journée et sera coupée dans le sens Saint-Étienne – Lyon les nuits des lundi 3, mardi 4, mercredi 5, lundi 17, mardi 18, mercredi 19, jeudi 20, lundi 24, mardi 25, mercredi 26 et jeudi 27 juin de 20 h00 au lendemain 06 h00. Lors de ces nuits de coupure, la circulation en direction de Lyon sera déviée par la RD342 et l’A450.

Enfin, du 30 mai au 30 septembre 2019, l’accès à l’A47 à l’échangeur 9.1 « Givors Piscine » dans le sens Saint-Étienne – Lyon sera condamné. L’accès des piétons, véhicules agricoles et transports exceptionnels sera interdit sur le pont pendant toute la durée du chantier.