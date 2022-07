Keolis Lyon a organisé un grand job dating au dépôt de bus de La Soie

Près de 200 personnes ont participé à une journée de job dating organisée par Keolis Lyon le 29 juin.

"Pour faire face aux besoins de recrutement, et en lien avec « JeNeSuisPasunCV » (ERHgo) pour une approche innovante dans la recherche de candidats, Keolis Lyon a organisé un job dating le mercredi 29 juin au dépôt de bus de La Soie", explique Keolis Lyon. Keolis Lyon est l'opérateur de tout le réseau TCL, à Lyon, pour le compte de SYTRAL Mobilités

Près de 200 candidats ont participé à la journée. "Ces rencontres entre candidats et RH ont été précédées d’un atelier « 5 minutes pour convaincre », mené par les équipes de Pôle Emploi, d’une découverte des métiers de l’entreprise, à travers les parcours des collaborateurs présents (agent de ligne métro, chef de groupe tramway, conducteur bus et tramway, technicien de contrôle et chef de bord) ainsi que d’une expérience immersive de la conduite d’un bus, grâce à un simulateur utilisé dans le cadre des formations", poursuit Keolis Lyon.