Karim Benzema semble mettre fin à sa carrière en équipe de France

Au lendemain de la défaite de l'équipe de France face à l'Argentine en finale de la coupe du monde, Karim Benzema semble mettre un terme à sa carrière internationale.

La douleur est toujours présente dans le cœur des français après cette défaite en finale de la Coupe du monde face à l'Argentine. De son côté, Karim Benzema, blessé juste avant le début de la compétition au Qatar, laisse, lundi 19 décembre, un message énigmatique sur la suite de son aventure en équipe de France.

Sur les réseaux sociaux, le ballon d'or 2022 écrit: " J'ai fait les efforts et les erreurs qu'il fallait pour être là où je suis aujourd'hui et j'en suis fier! J'ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin". Même si ce n'est pas une annonce claire de sa fin de carrière internationale, la photo qui accompagne le texte montre l'originaire de Bron avec un maillot de l'équipe de France.

J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier !

J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. #Nueve pic.twitter.com/7LYEzbpHEs — Karim Benzema (@Benzema) December 19, 2022

Il avait effectué son grand retour en 2021 dans le groupe France pour l'Euro 2021, cinq ans et demi après sa dernière sélection. Après avoir obtenu le ballon d'or en octobre 2022, il espérait avec ce mondial terminer sa saison de la meilleure des façons.

