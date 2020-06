“Justice pour Adama et George Floyd” : plus d'un millier de personnes ont manifesté à Lyon 

Rolland Quadrini / IP3 – Lyon, France, le 2 juin 2020 – Rassemblement devant le palais de justice des 24 colonnes a Lyon Saint Jean d environ 1 500 personnes contre les violences policieres et en hommage a Adama Traore jeune homme noir de 24 ans tue suite a une interpellation en juillet 2016. Les manifestants ont fait reference a la mort de George Floyd,†afro americain mort apres son interpellation par des policiers a Minneapolis [Photo via MaxPPP]

Entre 1200 et 2000 personnes se sont réunies ce mardi à Lyon pour demander justice pour Adama Traore et George Floyd.

Face au palais de justice sur les quais de Saône, entre 2000 (manifestants) et 1200 personnes (police) ont manifesté ce mardi soir à Lyon contre les violences policières. Comme a Paris ou plus de 20 000 personnes se sont réunies, les manifestants lyonnais se sont rassemblés pour réclamer “justice pour Adama Traoré”, mort en juillet 2016 lors d'une interpellation dans le Val-d’Oise. Non déclarées en préfecture, le rassemblement a été fortement encadré par la police et quelques échauffourées ont eu lieu sans incident notable.

Cette manifestation intervient en écho de Paris, mais aussi au très large mouvement Blacks Lives Matter qui secoue les États-Unis après la mort de George Floyd, étouffé par un policier lors de son arrestation. Deux autopsies ont conclu a une “mort par homicide” à cause de la “pression exercée sur son cou” par la police, a indiqué le médecin légiste mardi.

Des chants “I can’t breathe”, les derniers mots prononcés par George Floyd, ont été entonnés ce mardi à Lyon.