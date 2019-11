Jusqu'à 20cm de neige attendus à Lyon ce jeudi

La préfecture du Rhône a pris un arrêté avec notamment des interdictions de circulation.

Selon la préfecture du Rhône, “une perturbation neigeuse importante impactera dès cet après-midi la région Auvergne-Rhône-Alpes. Cet événement conséquent engendrera des chutes de neige à très basse altitude. Jusqu’à 20 cm en plaine et 30 cm au-dessus de 300/400 m d’altitude”. Le département du Rhône et la métropole de Lyon, la vallée du Rhône, l’agglomération de Saint-Étienne et l’autoroute A7 de Lyon à Montélimar devraient être touchées.

La préfecture a pris un arrêté mettant en place diverses mesures relatives à la circulation des poids lourds dont le Poids total autorisé en charge est supérieur à 7,5 tonnes sur le réseau routier national de la zone de défense et de sécurité Sud-Est. Parmi ces mesures, une interdiction de circulation, la mise en place de zones de retournement (avec vitesse limitée à 70 km/h pour rejoindre les zones précitées).

“Par ailleurs, le préfet recommande :