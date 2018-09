Journée portes ouvertes à l'Opéra

Samedi 8 septembre, l'Opéra de Lyon laissera ses portes ouvertes le temps d'une journée. L'occasion de découvrir toutes les activités du spectacle en coulisse.

Ce samedi, l'Opéra de Lyon ouvre ses portes au public. Une opportunité unique de s'immiscer dans les coulisses du spectacle et échanger avec ses différents acteurs. De 13h à 19h, les visiteurs pourront ainsi découvrir le grand studio de répétition du ballet et rencontrer les danseurs. Ces derniers effectueront plusieurs séances d'échauffement quotidien dans l'amphi. Dans la grande salle notamment, une répétition du spectacle 31 rue Vandenbranden se déroulera en présence du chorégraphe Franck Chartier, à 14h30, 15h45 et 17h. Le petit studio du ballet ouvre également ses portes pour un atelier danse, dont les réservations sont déjà complètes. Enfin, au Péristyle, de 13h à 17h, le public pourra revêtir ses vêtements de danseur et participer à un échauffement collectif lors de trois séances, pour le moins sportives.

Ce samedi 8 septembre à l'Opéra de Lyon à partir de 13h - Gratuit et ouvert à tous. Plus d'information ici.