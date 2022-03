Journée des droits des femmes : le Train pour l'égalité fait escale à Lyon

Le Train pour l'Égalité, parti de Paris samedi 26 février, fait escale à Lyon vendredi 4 mars, entre 14 heures et 15h30. Des ateliers pour sensibiliser le grand public au principe d'égalité femmes-hommes y seront proposés.

Initié par la Fondation des Femmes, le Train pour l'Égalité arpente la France depuis samedi 26 février. Vendredi 4 mars, les 6 rames du convoi s'arrêteront en gare de Lyon-Perrache. L'objectif : sensibiliser les populations aux grands enjeux d'égalité femmes-hommes, en amont de la Journée internationale des droits des femmes. De la lutte contre les violences faites aux femmes à l'accès aux soins, en passant par l'emploi et l'égalité professionnelle, les enjeux sont multiples pour le train.

À bord, cinq organisations associatives sensibiliseront les Lyonnais à "cette cause d'intérêt général". Anne-Cécile Mailfert, présidente de la Fondation des Femmes souhaite "faire en sorte que la destination - l'égalité entre les femmes et les hommes - soit proche". Par ailleurs, "faire baisser drastiquement les féminicides, favoriser l'émancipation économique des femmes et permettre à toutes l'accès à des soins" semblent être des objectifs atteignables, selon elle.

En gare de Lyon-Perrache vendredi 4 mars

Après Grenoble la veille, c'est au tour de Lyon d'être sensibilisé vendredi 4 mars. Des formations gratuites contre le harcèlement de rue seront proposées aux habitants. La rencontre démarrera à partir de 14 heures en gare de Lyon-Perrache, voie A. Elle sera animée par le Comité de la jupe, représenté par sa présidente Anne Soupa. Le thème ? « Les religions, dernier bastion du patriarcat ».

Pour s'inscrire, c'est par ici.