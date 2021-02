Jour (presque) blanc pour les stations de ski de Savoie et Haute-Savoie

A quelques heures des vacances scolaires d'hiver, les prévisions de fréquentation établies par l'Observatoire de l'agence Savoie Mont Blanc (112 stations de Savoie et Haute-Savoie) ne sont pas bonnes.

Alors que des près de 3,5 millions d'élèves seront en vacances dès ce vendredi 5 février en fin d'après-midi (zone A : académies de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers), le stations de ski font grise mine. Lors de son allocution télévisée du jeudi 4 février, Jean Castex a expliqué que le mois de février était "définitivement compromis" pour les stations de skis. "On va essayer de donner de la visibilité" concernant les réouvertures, "mais il ne serait pas raisonnable de parler" de cela pour le moment, a ajouté le Premier ministre.

Si la fréquentation moyenne affichait plus de 81 % en février 2020 dans les 112 stations de Savoie et Haute Savoie, l'Observatoire Savoie Mont Blanc estime un recul de 54 % pour les quatre prochaines semaines de vacances d'hiver. Les taux d’occupation s’échelonnent à 24 % pour la première, 36 % pour la seconde, 43 % pour la troisième et 45 % pour la quatrième et dernière semaine. "La situation est hélas aussi difficile qu’on le craignait. Aux difficultés économiques que cela implique pour l’ensemble des professionnels de la montagne, on pense aussi aux millions de vacanciers que l’on a privés arbitrairement de leurs séjours au ski" déplorent Vincent Rolland et Nicolas Rubin, co-présidents de L’Agence Savoie Mont Blanc, l’organe territorial de promotion de Savoie et Haute-Savoie.