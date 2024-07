JO 2024 : les HCL piloteront le dispositif de santé lors des matchs de football à Lyon 

Les Hospices Civils de Lyon coordonneront le Samu 69 et le dispositif lié aux situations sanitaires exceptionnelles (SEE) lors des onze matchs de football organisés au stade de l’OL à Décines.

Ce sont près de 250 personnes qui seront mobilisées. Alors que les Jeux Olympiques débuteront le 26 juillet à Paris, plusieurs épreuves de football se dérouleront à Lyon, au stade de l’Olympique Lyonnais à Décines. "En tant qu’établissement de santé de référence de la zone de Défense Sud-Est", les Hospices Civils de Lyon (HCL) seront pleinement impliqués dans le bon déroulé des matchs puisqu’ils coordonneront le dispositif prudentiel lié aux situations sanitaire exceptionnelles (SSE) déployé à cette occasion.

Près de 250 personnes mobilisées

Le Docteur Laurent Gabilly, responsable de l’unité SSE du Samu 69 au sein des HCL, aura la responsabilité de près de 250 personnes mobilisées lors des matchs. Une équipe du Samu 69 sera à proximité du stade lui-même avec une équipe de commandement et une colonne médecine de catastrophe composée de moyens humains et logistiques sera positionnée sur le site d’Édouard Herriot. Deux équipes du Samu venues de départements voisins seront également mobilisées. Le service médical d’accueil des urgences (SMUR) de la Croix-Rousse s’adaptera, quant à lui, aux horaires des matchs, tandis que le Centre de réception et de régulation des appels (CRRA) d’Édouard Herriot sera renforcé.

Comme cela avait été le cas lors de la Coupe du monde de rugby l’année dernière, un "exercice de crise" a été réalisé le 2 juillet afin de "rôder le dispositif, en particulier la coordination avec les nombreux acteurs impliqués", précisent les HCL dans un communiqué ce mercredi. "Cette simulation avait pour but d’anticiper les situations les plus graves, conduisant au déclenchement d’un plan blanc, avec de nombreuses victimes ou une attaque NRBC (Nucléaire, Radiologique, Biologique, Chimique)", ajoutent-ils encore.

