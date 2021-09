Jeux paralympiques : après l'or, l'étudiant lyonnais Alexandre Lloveras décroche une nouvelle médaille ce vendredi

Alexandre Lloveras et Corentin Ermenault ont remporté le contre-la-montre sur route en tandem à Oyama, au Japon. (Photo de CHARLY TRIBALLEAU / AFP) /

L'étudiant lyonnais Alexandre Lloveras a été sacré champion paralympique avec son coéquipier Corentin Ermenault mardi dans l'épreuve du contre-la-montre de cyclisme sur route en tandem. Ce vendredi, les deux hommes sont allés chercher une médaille de bronze dans la course en ligne de cyclisme en tandem.

Pour sa première participation aux Jeux paralympiques, Alexandre Lloveras, malvoyant de naissance en raison d'une maladie de la rétine appelée l'amaurose congénitale de Leber, a apporté une cinquième médaille d’or à la délégation française mardi. Lors l'épreuve de contre-la-montre en tandem, le jeune sportif de 20 ans, qui étudie à l’institut de formation en masso-kinésithérapie pour déficients de la vue à Lyon 1, a pu compter sur son coéquipier Corentin Ermenault, 25 ans, un ancien du peloton professionnel au sein de l'équipe Vital Concept.

Ce vendredi, nouvelle médaille pour les deux champions. Alexandre Lloveras et Corentin Ermenault ont fini à la troisième place de la course en ligne en tandem et s'adjugent la médaille de bronze.