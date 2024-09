Jeune de 19 ans tué à Saint-Priest près de Lyon : trois personnes mises en examen

Trois personnes suspectées d'être impliquées dans la mort d'un jeune de 19 ans à Saint-Priest ont été mises en examen.

Les trois personnes arrêtées après la mort samedi d'un homme de 19 ans par arme blanche lors d'une rixe à Saint-Priest dans la Métropole de Lyon ont été mises en examen et placées en détention provisoire, a-t-on appris mardi auprès du parquet de Lyon.

Un "différend de voisinage"

Les chefs de mise en examen n'ont pas été précisés, mais une information judiciaire avait été ouverte durant le week-end pour meurtre et tentative de meurtre, une autre personne ayant été blessée durant cette bagarre. Le parquet a indiqué dimanche que les faits se seraient produits à la suite d'un "différend de voisinage".

Selon cette source, une altercation opposant deux familles d'un même immeuble avait en premier lieu nécessité l'intervention des forces de l'ordre. Une rixe avait ensuite éclaté entre les deux parties dans le hall de l'immeuble au moment du départ des policiers et alors que des policiers municipaux étaient encore présents.

Un homme de 19 ans est décédé sur place tandis qu'un second âgé de 20 ans avait été évacué en urgence absolue. Son pronostic vital n'était plus engagé dimanche soir. Quatre frères âgés de 31, 30, 28 et 26 ans avaient été interpellés dans la foulée et placés en garde à vue, mais l'un d'eux a été "mis hors de cause" puis relâché, selon le parquet, tandis que la garde à vue des trois autres avait été prolongée.

A ce stade, les investigations se poursuivent afin de préciser la responsabilité de chacun des mis en cause.