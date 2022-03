A l'annonce de la trisomie 21 de son fils Isaac à la naissance, Alice a été plongée dans une profonde et immense solitude, cherchant de l'aide, du réconfort et surtout des personnes pouvant répondre à ses milliards de questions.

Les mois sont passés et Alice a commencé a partager le quotidien de son petit Isaac sur les réseaux. Des maman se sont tournés vers elle. Alice a commencé à répondre à des appels et a réalisé le besoin réel et urgent qu'il y a d'accompagner les parents.

"Ce sont des appels douloureux, il n'y a jamais de joie, toujours de l'angoisse. Cette nouvelle leur tombe sur la tête et ils ne savent pas quoi faire."

M pour merveille

Elle a alors créé l’association M21 (M pour "merveille") qui accompagne les parents en cas de diagnostic de trisomie 21, en cours de grossesse ou à la naissance. Pour ceux qui apprennent le diagnostic pendant la grossesse, aucun choix n’est influencé, l’objectif est d’informer et d’accompagner. La mission est de mettre les personnes dans une bulle de douceur lorsqu’elles sont dans l’inconnu, dans la peur, dans l’inquiétude à travers une ligne téléphonique gratuite et ouverte toute la semaine au territoire francophone.