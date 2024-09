La Préfecture de l'Isère organise, jeudi 26 septembre, une conférence intitulée "Des conduites sexuelles à risque à la prostitution des jeunes : comprendre, repérer, agir".

Ce jeudi 26 septembre, de 9h30 à 17h, un colloque sur les conduites sexuelles à risque est organisée à la Préfecture de l'Isère, à Grenoble. Plusieurs discussions sur la problématique sont au programme de cette journée : prostitution des mineurs, profil des victimes, leur prise en charge ou encore leur protection.

"Ce colloque s’inscrit dans le cadre des travaux réalisés au sein de la cellule de suivi et de traitement des situations de mineurs victimes de prostitution, initiée par la délégation aux droits des femmes et copiloté par l’État et le procureur de la République de Grenoble", précise dans un communiqué la Préfecture de l'Isère.

Enfin, entre 16h30 et 17 h, la secrétaire générale adjointe de la préfecture de l'Isère, Charlène Duquesnay, clôturera la journée. Une diffusion en direct sur la page Facebook de la Préfecture est également prévue.

