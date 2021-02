Isère : un appel à témoins après la disparition inquiétante d'une femme

Une femme âgée d'une cinquantaine d'années est portée disparue depuis pas loin d'une semaine. Son véhicule, vide, a été retrouvé stationné sur une commune de l'Isère.

Une femme est portée disparue depuis le vendredi 19 février dernier. Domiciliée à Voiron en Isère, elle serait partie en voiture et sans téléphone portable. Le véhicule en question a été retrouvé stationné et fermé sur la commune de Bilieu. Cette femme âgée de 53 ans a les cheveux châtain foncé, les yeux bleus et mesure 1,70m. Elle porterait un jean bleu, un gilet noir et des baskets noires et blanches. Si vous disposez d'information pouvant aider les enquêteurs, appelez le commissariat de Voiron au 04 76 65 93 93.