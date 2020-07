Isère : trois jeunes hospitalisés à Lyon après un grave accident

Des jeunes âgés de 17 à 19 ans ont été hospitalisés dans un état grave ce dimanche après un accident de la route en Isère.

Un accident de la route a eu lieu ce dimanche à Rochetoirin en Isère à l'est de Lyon. Trois jeunes âgés de 17 à 19 ans sont dans un état grave selon France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. Le conducteur du véhicule, le jeune homme de 17 ans, a fait une sortie de route à grande vitesse et percuté un arbre. Lui et un autre passager sont dans un état d'urgence absolue. La dernière victime est dans un état grave. Ils ont tous été transportés dans des hôpitaux lyonnais. Une enquête est en cours.