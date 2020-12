Isère : le jeune homme porté disparu faisait du stop

Le jeune homme porté disparu depuis le 2 décembre a été retrouvé en train de faire du stop ce dimanche 6 décembre. Ses affaires retrouvées près d'un étang, en Isère, avaient fait craindre le pire.

Le jeune homme porté disparu depuis le 2 décembre dernier a été retrouvé sain et sauf. Originaire de Seine-et-Marne, Nathan, 20 ans, n'avait plus donné de nouvelles à sa famille depuis ce jour. La découverte de certaines de ses affaires à proximité de l'étang de Saint-Bonnet, à Vaulx-Milieu, en Isère, avait fait craindre le pire. Le plan d'eau et ses environs ont été passés au peigne fin ce week-end par les plongeurs et l'équipe cynophile de la gendarmerie. En vain.

Pendant ces recherches, Nathan faisait en réalité du stop à quelques kilomètres de là. Ce dimanche 6 décembre après-midi, le jeune homme a été pris en stop à Bourgoin-Jallieu par un couple qui l'a reconnu et qui l'a convaincu de téléphoner à sa famille, rapporte Le Dauphiné Libéré. La mère du jeune homme est venue le récupérer dans la soirée, sain et sauf.