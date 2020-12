Isère : disparition d'un homme de 20 ans depuis le 2 décembre

Un jeune homme de 20 ans a disparu depuis le 2 décembre. Les secours concentrent leurs recherches en Isère, autour de l'étang de Saint-Bonnet à Villefontaine.

C'est un homme de 20 ans originaire de Crécy-la-Chapelle en Seine-et-Marne qui a disparu depuis le 2 décembre dernier, date du signalement par sa famille, explique le Dauphiné Libéré. Après le début de l'enquête par les gendarmes, ces derniers apprennent que le téléphone du jeune homme borne à Villefontaine en Isère.

Les recherches commencent le 4 décembre dans cette région et quelques heures plus tard, des agents d'entretien découvrent des clés de voiture et des chaussures à côté de l'étang de Saint-Bonnet, toujours à Villefontaine. Depuis vendredi, une équipe de plongeurs est alors réquisitionnée pour fouiller le fond de l'étang à la recherche du garçon mais rien pour le moment.

La mère de la victime était en route depuis Paris pour apporter quelques affaires de son fils afin d'aider les chiens de l'équipe cynophile à trouver une trace, une piste. L'enquête se poursuit.