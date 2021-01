Isère : le département en vigilance orange pour risque d’avalanche

Météo France maintient l’Isère en vigilance orange à cause des risques d’avalanche, au moins jusqu’au lundi 1er février 16h.

La prudence est recommandée en altitude, en Isère. Météo France prévoit de nouvelles chutes de neige dans la nuit de ce dimanche au lundi 1er février jusqu’en soirée sur les massifs du département. En conséquence, le département a été placé en vigilance orange avalanche jusqu’au lundi 16h minimum.

Météo France note que Le manteau neigeux présente "une fragilité en profondeur dans les orientations plus ou moins nord à plus de 2300 m d’altitude environ". Des avalanches spontanées dans l’après-midi de lundi sont attendues et leur volume devrait augmenter au fil des heures, "C’est surtout plus haut que 2000 m que l’on pourra avoir de très grandes avalanche" précise Météo France.

Les massifs concernés sont ceux de Belledonne, de l’Oisans et des Grandes Rousses. La bordure de la Maurienne (Savoie) le sera un peu moins.