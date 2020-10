Isère : la neige est tombée, la station des 2 Alpes ouvre pour les vacances de la Toussaint

La station des 2 Alpes, dans l'Isère, va ouvrir pour les vacances de la Toussaint, à partir du 17 octobre. Les premières chutes de neige sont tombées sur la station fin septembre.

Il a neigé aux 2 Alpes le week-end dernier. Et la neige est encore annoncée ces prochains jours sur la station.

Ainsi, la station va ouvrir pour les vacances de la Toussaint, prévues cette année entre le 17 octobre et le 1er novembre.

"L’accès au glacier des 2 Alpes (à 3200m) devrait donc ouvrir aux skieurs et piétons, tout comme la télécabine se rendant au village de Venosc pour le plaisir des randonneurs. L’ouverture de tout ou partie du Bike Park est pour l’instant plus incertaine de part les annonces météo. Nous en serons plus dans quelques jours", précise la station iséroise.

Les piétons pourront également profiter des panoramas, magnifiques dans la région, grâce aux télécabines.