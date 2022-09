Isère. Accident sur l'A7 : un blessé grave et 7 blessés légers

Un accident de la circulation s'est produit lundi 26 septembre en début d'après-midi, dans le sud de la métropole de Lyon, au niveau de Auberives-sur-Varèze, après Vienne.

Un accident de la circulation est intervenu peu avant 13h ce lundi 26 septembre sur l'autoroute A7 dans le sens sud-nord à la hauteur de la commune de Auberives-sur-Varèze (Isère), à 13 kilomètres au sud de Vienne.

🚨#Accident | Circulation perturbée suite à un accident entre un bus et un poids-lourds sur l'A7 dans le secteur d'Auberives-sur-Varèze, dans le sens Sud Nord. Des déviations sont mises en place. @Gendarmerie_038 @VINCIAutoroutes

➡️ Évitez le secteur.

➡️ Écoutez 107.7 pic.twitter.com/toNcY7c2CJ — Préfet de l'Isère 🇨🇵🇪🇺 (@Prefet38) September 26, 2022

13h53 : sur #A7 en direction de Lyon après l'entrée n° 12 Chanas-St. Rambert d'Alb. , la circulation est impossible. Nos équipes interviennent sur un #Accident. ➡️ Sortie obligatoire et ⛔entrée interdite à Chanas (n°12) #InfoTrafic — Autoroute A7 (@A7Trafic) September 26, 2022

Il s'agit d'une collision entre un poids-lourd et un bus de la compagnie Flixbus, immatriculé en Espagne, avec à son bord 47 personnes à son bord.

D'après des informations de la préfecture de l'Isère, on relève 1 blessé grave et 7 blessés légers parmi les 47 passagers du bus. Les services de secours et la gendarmerie sont sur place, mobilisant 26 sapeurs-pompiers, 2 Smur et 2 hélicoptères (un de l'Isère et un du Rhône)

L'autoroute a été coupée dans le sens Marseille-Lyon, avec une sortie obligatoire à Chanas et des déviations. Les véhicules légers sont en cours d’évacuation sur le réseau secondaire.