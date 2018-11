Interdit de territoire, il se fait arrêter en état d'ivresse à Lyon

Un individu faisant l'objet d'une fiche de recherche pour pénétration non autorisée sur le territoire français s'est fait arrêter à Lyon alors qu'il était en état d'ivresse.

Il était présent illégalement en France et faisait l'objet d'une fiche de recherche pour pénétration non autorisée sur le territoire : ce 1er novembre, un individu de 29 ans a été interpellé à Lyon par les forces de l'ordre vers 6h. L'homme en état d'ivresse a attiré l'attention sur lui et a outragé les policiers qui procédaient à son contrôle. Il s'est également rebellé lors de cette interpellation. Écroué, il est présenté au parquet ce lundi 5 novembre.