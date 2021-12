Intempéries : la vigilance orange levée dans quatre départements d’Auvergne-Rhône-Alpes

Touchés par des intempéries importantes ces derniers jours, la Savoie, la Haute-Savoie, l’Isère et le Puy-de-Dôme faisaient l’objet d’une vigilance élevée. Celle-ci a été allégée ce jeudi 30 décembre, toutefois la prudence reste de mise les risques d’inondations, de crues et d’avalanches n’étant pas complètement résorbés.

Les fortes pluies qui ont touché les départements d’Auvergne-Rhône-Alpes ces derniers jours avaient poussé les services de Météo France à activer le niveau de vigilance orange dans cinq départements de la région pour des risques crues importantes. Ce jeudi 30 décembre, le niveau d’alerte a finalement été revu et abaissé en jaune en Savoie, en Haute-Savoie, en Isère et dans le Puy-de-Dôme.

La plus grande prudence reste toutefois de mise dans l’Ain, toujours en vigilance orange, car des crues "importantes sont en cours sur la rivière Ain", selon Météo France. Vigicrues, le service d'information sur le risque de crues des principaux cours d'eau en France, précise que l’événement en cours dans l’Ain est "susceptible d’avoir un impact significatif sur la vie collective et la sécurité des biens et des personnes".