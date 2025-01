Suite aux épisodes météorologiques violents ayant impacté la région Auvergne-Rhône-Alpes en octobre dernier, un préfet délégué à la reconstruction et aux inondations a été nommé.

Afin d'accompagner la reconstruction des territoires impactés par les épisodes météorologiques violents du 16 et 17 octobre dernier à Givors, un préfet délégué à la reconstruction et aux inondations pour la région AURA a été nommé. Nommé en conseil des ministres, Jehan-Eric Winckler sera désormais délégué auprès de la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes Fabienne Buccio.

Accompagner la reconstruction des territoires impactés

La nomination de ce préfet devrait permettre l'accompagnement des territoires impactés par les inondations et glissements de terrain survenus dans plusieurs départements de la région. "Le Préfet délégué animera, à l’échelle interdépartementale et en lien étroit avec les préfets des départements concernés, l’action interministérielle des services de l’État, des agences et des opérateurs publics pour accompagner la reconstruction des territoires impactés." explique le cabinet de la préfète dans un communiqué.

Jehan-Eric Winckler assurera également la coordination et le suivi de l'ensemble des mesures et dispositifs mis en place afin de gérer les inondations, tels que l'aide aux sinistrés ou encore la reconstruction à long terme de l'adaptabilité des territoires.

