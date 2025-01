En soutien aux commerçants victimes des inondations le 17 octobre dernier, notamment à Givors, la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne propose une aide financière.

Les inondations du 17 octobre dernier à Givors, dans la métropole de Lyon, ont entraîné l'arrêt total de l'activité au sein du centre commercial Givors 2 Vallée pendant plusieurs semaines, avant la réouverture progressive des magasins. Lors de la venue le 25 octobre de Michel Barnier, alors Premier ministre, plusieurs commerçants avaient ainsi partagé leurs inquiétudes pour la reprise de leur activité dans la zone commerciale.

Pour les soutenir dans la gestion des dégâts matériels et de la perte d'exploitation, la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne a récemment obtenu un fonds de solidarité à hauteur de 90 000 euros. Celui-ci est destiné aux entreprises localisées dans une commune du Rhône ou de la Loire officiellement déclarée en état de catastrophe naturelle par un arrêté du 31 octobre.

Ainsi, les entreprises sinistrées de moins de 10 salariés qui répondent aux différents critères peuvent remplir un formulaire afin de bénéficier d'une subvention comprise entre 1 500 et 2 000 euros en fonction de la durée de fermeture de leur enseigne. À la suite de cette demande, un comité d'instruction sera chargé de l'examiner et de répondre favorablement ou non à l'attribution de cette aide.

