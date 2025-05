Incendie d'un centre de tri de déchets à Colombier-Saugnieu, "pas de danger pour la santé" assure la préfecture

Un important incendie s'est déclaré dans un centre de tri de déchets ce samedi en fin d'après-midi à Colombier-Saugnieu (Rhône).

D'où venait cet important panache de fumée noire visible dans le ciel de Lyon ce samedi 24 mai en tout début de soirée ? Quelques heures plus tôt, aux alentours de 17h30, un important incendie s'est déclaré à Colombier-Saugnieu, la commune abritant l'aéroport Saint-Exupéry, dans un site de collecte et de recyclage de déchets.

Selon le préfecture du Rhône, contactée par nos confrères du Progrès, plus de 80 pompiers ont été dépêchés sur place. Des gendarmes des départements limitrophes ont également été envoyés sur le site de l'incendie. L'incendie a commencé à baisser en intensité vers 18h30, "mais il risque d’être relativement long", indiquait encore hier la préfecture.

Aucun blessé n'est heureusement à déplorer et seuls du bois, du plastique et des gravats se sont enflammés. Malgré l'impressionnante traînée de fumée, la circulation n'a pas été impactée et les avions ont pu atterrir et décoller de l'aéroport Saint-Exupéry sans aucune nuisance.

"Pas de risque immédiat pour la santé"

Très rapidement, les services de l'État ont tenu à rassurer les habitants sur une éventuelle dangerosité de l'incendie pour leur santé. "Il n’y a pas de danger immédiat pour la santé qui nécessiterait un confinement, d’après les mesures faites par les pompiers", rassure finalement la préfecture auprès du Progrès.