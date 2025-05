Lyon : une marche contre les violences pénitentiaires organisée ce dimanche

Une marche est organisée ce dimanche à 14h à Lyon par l'association Idir, Espoir et Solidarité, pour lutter contre les "violences pénitentiaires".

Une marche pour dénoncer les "morts suspectes" de détenus. Ce dimanche 25 mai, l'association Idir, Espoir et Solidarité appelle au rassemblement national contre les violences pénitentiaires. Cette association est née après la mort d'Idir Mederess, âgé de 22 ans, le 9 septembre 2020 dans sa cellules de la maison d'arrêt de Lyon Corbas, deux semaines avant sa remise en liberté. Si l'enqête avait conclu à un suicide, ses proches dénoncent eux un décès dans des "circonstances troubles".

Une réforme du système judiciaire

Et cinq ans plus tard, ses proches continuent de se mobiliser. "Vus les témoignages de violences commises par les gardiens de prison, comment ne pas soupçonner des assassinats maquillés en suicides ? À cela s’ajoutent tous les décès liés au manque de soins et aux réels suicides, dûs aux conditions de détention", dénoncent les organisateurs.

Ils réclament également "vérité et justice pour les proches des victimes" et exigent "une réforme en profondeur du système judiciaire, qui engorge les prisons en refusant d’accorder des peines alternatives pour les délits mineurs".

Le rendez-vous est donné à 14h sur la place Bellecour.

