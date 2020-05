Incendie à Lyon : une partie de l’immeuble de Croix-Rousse sera bientôt déconstruite

Les derniers foyers de l'incendie dans l’immeuble de la montée Bonafous dans le 4e arrondissement de Lyon sont éteints. Devant le risque d’effondrement de la bâtisse, des démolisseurs doivent intervenir prochainement.

La pluie a permis d’éteindre les derniers foyers résiduels de l’incendie qui a détruit l’immeuble de la montée Bonafous dans le 4e arrondissement. Toutefois elle a affaibli le bâtiment où des morceaux de murs sont encore tombés la nuit dernière.

Une réunion a été organisée ce dimanche matin entre la Régie de l’immeuble, son expert d’assurance et des entreprises mandatées pour la déconstruction d’une partie de l’immeuble rapporte Le Progrès.

Des pompiers sont toujours sur place. Le Contrôleur général Serge Delaigue, directeur départemental et métropolitain des services d’incendie et de secours a expliqué qu’ils "préparent avec tous les autres acteurs les mesures permettant une intervention dans les meilleurs délais d’une entreprise pour déconstruire et sécuriser l’immeuble sinistré qui reste très instable avec un risque d’écroulement permanent".

GRDF a, par ailleurs, pu rétablir la distribution de gaz dans le quartier, à l’exception du haut de la rue.