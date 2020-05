Incendie à Lyon : l’intervention à la Croix-Rousse va prendre du temps

“L’intervention risque de durer”, ont indiqué les pompiers du Rhône qui font face à un immeuble dont la structure interne a été très endommagée.

Jeudi soir, un incendie s’est déclaré au 4 étage d’un immeuble d’habitation situé montée Bonafous dans le quartier de la Croix-Rousse. Le brasier a rapidement engloutit les étages supérieurs et le toit de la bâtisse. Le feu est toujours actif ce vendredi après-midi et l’intervention s’avère difficile pour les soldats du feu en raison de l’effondrement de la structure interne et de la menace d’écroulement du bâtiment. “

L’intervention risque de durer”, a indiqué le Service Départemental-Métropolitain d'Incendie de Secours (SDMIS) du Rhône. En tout, trois personnes ont été hospitalisées et 45 habitants ont dû être relogés, dont certains habitants des immeubles mitoyens.

“Les familles sinistrées ont été relogées à la résidence Villemanzy. Une cellule médico psychologique sera mise en place cet après midi”, a par ailleurs assuré Gérard Collomb le maire de Lyon qui s’est rendu sur palce aujourd’hui.