Trois hommes ont passé à tabac le salarié d'un restaurant Subway à Saint-Priest après que ce dernier a refusé qu'une ancienne salarié se prépare gratuitement un sandwich.

Les faits se sont produits ce dimanche 16 avril en soirée. Une ancienne salariée du restaurant Subway situé place de la Nation a Saint-Priest entre dans l'établissement, passe derrière le comptoir, et se prépare un sandwich elle-même, rapportent nos confrères du Progrès.

La victime perd brièvement connaissance

L'équipier présent en cuisine demande alors à l'ex-salariée de payer son repas et de s'en aller. C'est alors que la femme insulte le jeune homme âgé d'une vingtaine d'années, avant d'appeler son petit ami. Au téléphone, ce dernier menace l'équipier.

Une quarantaine de minutes plus tard, il joint la parole aux actes et se rend, accompagné d'un autre homme, dans le restaurant. Vers 20 h 30, les deux individus agressent violement le salarié, à coup de pied et de poing, pendant qu'un troisième complice fait le guet devant le restaurant.

Pourchassé et de nouveau passé à tabac

La victime perdra brièvement connaissance, avant d'être pourchassé lorsqu'il parviendra finalement à s'enfuir. Il retrouve alors son frère et est de nouveau passé à tabac et mordu par le chien de l'individu qui faisait le guet quelques minutes plus tôt. Le frère de la victime a également été blessé.

Une enquête de police est en cours pour retrouver les auteurs de l'agression. Une plainte a été déposée.