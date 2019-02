Ces résidents d'un immeuble de Givors, dans le sud du département du Rhône, avaient allumé un barbecue à l'intérieur de leur appartement.

Des grillades au milieu du salon. Des résidents d'un immeuble de Givors ont organisé un barbecue dans leur appartement, ce vendredi soir. Si la scène peut prêter à sourire, les conséquences sont bien moins drôles. Cinq adultes et trois enfants on été intoxiqués au monoxyde de carbone, rapporte le site du quotidien Le Progrès. Les pompiers ont dû intervenir pour leur venir en aide, vers 22 heures. Ils ont été transférés au centre hospitalier de Givors, à l'hôpital Edouard-Herriot de Lyon et à l'hôpital Femme-Mère-Enfant à Bron.