Ligue Europa : Lyon prend une bonne option à Bucarest, Fonseca en larmes

L'OL a battu le FCSB en match aller des 8e de finale, dans un match à la saveur particulière pour le coach.

Lyon a pris un bon avantage pour la qualification pour les quarts de finale de la Ligue Europa en s'imposant 3-1 sur le terrain du FCSB en match aller des 8e de finale, jeudi à Bucarest. Le retour se disputera le 13 mars à Lyon.

Après l'ouverture du score, les joueurs lyonnais sont venus entourer leur entraîneur, Paulo Fonseca, sur le banc avant qu'il ne commence à purger sa suspension d'interdiction de banc de touche et de vestiaire jusqu'au 30 novembre 2025, qui n'a d'effet - pour le moment - que sur les compétitions françaises et non en coupe d'Europe.

Le technicien portugais n'a pu cacher son émotion vis-à-vis du soutien manifesté par son groupe dont il sera séparé en match à partir de dimanche et le déplacement à Nice où il devra s'installer en tribunes. Avant la rencontre, au micro de Canal+, il a estimé que la sanction "était très injuste" affirmant "ne pas avoir touché l'arbitre (Benoît Millot, face à Brest, le 3 mars), s'est réjouit du soutien du club et manifesté son intention de poursuivre sa mission.