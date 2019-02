Hautes-Pyrénées : appel à témoins pour un touriste lyonnais disparu

Un Lyonnais âgé de 75 ans a disparu mercredi après-midi dans les Pyrénées entre le village de Saint-Lary et la station du Pla d'Adet.

Comme le rapporte France 3 Occitanie, la gendarmerie des Hautes-Pyrénées a lancé un appel à témoins après la disparition inquiétante d'un homme de 75 ans entre le village de Saint-Lary et la station du Pla d'Adet. L'homme disparu originaire de Lyon était en vacances en famille et n'a pas donné signe de vie depuis mercredi après-midi. Il avait pris le téléphérique pour passer la journée au Pla d'Adet. Des opérations de recherche ont été menées sans succès pour le moment. L'homme est vêtu d'un pantalon de ski, d'un col roulé, d'une casquette noire fourrée et d'un blouson d'hiver.

Toute personne l'ayant aperçu ou pouvant amener des éléments à l’enquête en cours est priée de contacter la brigade de gendarmerie de Vignec au 05.62.39.40.02.