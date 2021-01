Haute-Savoie : un jeune homme soupçonné d'avoir tué le père de sa petite amie

Un homme a été assassiné, sa compagne gravement blessée, ce samedi 23 janvier au soir dans une ferme isolée de Haute-Savoie. Le principal suspect est pour le moment le compagnon de leur fille. C'est cette dernière qui a donné l'alerte.

Un horrible drame s'est joué ce samedi 23 janvier dans une ferme isolée de Pringy, sur la commune d'Annecy, en Haute-Savoie. Tard dans la soirée, une jeune femme a appelé les gendarmes en avouant que son conjoint venait de tuer ses parents. Les forces de l'ordre ont aussitôt été déployées en nombre sur les lieux pour interpeller le suspect.

Une fois sur place, ils découvrent le corps sans vie du père de la jeune femme qui a donné l'alerte. L'homme de 64 ans avait vraisemblablement été tué par arme à feu. La mère de la jeune femme a également été retrouvée, gravement blessée à coups de hache d'après les informations du Dauphiné Libéré. Elle a été hospitalisée mais ses jours ne sont plus en danger. Des armes à feu ont été retrouvées dans la ferme, ainsi que des téléphones, cassés.

Le compagnon de la jeune femme, âgé de 19 ans et principal suspect dans cette affaire, a été interpellé et placé en garde-à-vue. Une enquête a été ouverte pour assassinat et tentative d'assassinat.